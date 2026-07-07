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Британский таблоид The Sun уточняет, что Украина накануне ночью нанесла ракетный удар по Белгороду из американских систем залпового огня Himars.

По информации местных СМИ, была поражена инфраструктура магистрального газопровода, есть разрушения, раненые и один погибший.

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Минобороны России обещало создать «буферную зону» в Харьковской области еще накануне ухода Сергея Шойгу с должности главы оборонного ведомства в 2024 году. Эта задача до сих пор не выполнена.

В том же году президент Владимир Путин заявлял, что ответ России на удары по ее территории западным оружием «может быть ассиметричным» – Москва может поставить свое оружие в те регионы мира, откуда «будут чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине.

Несколько дней назад Дональд Трамп на брифинге по завершению саммита G7 поблагодарил Китай и Россию за то, что они не стали продавать Ирану оружие, которое могло бы представлять опасность для американцев

Президент Путин в свою очередь дал понять, что руководство России по-прежнему готово идти на предложенные США во время встречи на Аляске некие «компромиссы» по СВО на Украине. Их суть населению России не разъясняется.