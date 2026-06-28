Путин не стал объявлять о похоронах «духа Анкориджа» – детали американского плана уступок не раскрываются

Владимир Путин дал понять, что руководство России по-прежнему готово идти на предложенные США во время встречи на Аляске некие «компромиссы» по СВО на Украине. Их детали президент РФ не раскрыл. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров называл это «непростыми» уступками.

«В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей… Т.н. «Дух Анкориджа» хоть и не был обличен в какие-то формальные документы, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, – как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Что же еще? Нам предложили пойти на компромиссы. Подумали. Не сразу. Мы приехали в Анкоридж и сказали: да, согласны», – напомнил Путин хронологию событий.

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Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что западные СМИ пишут, будто антироссийски настроенным европейцам удалось «перевербовать» Дональда Трампа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне об этом ничего не известно. Сомневаюсь, что это возможно… Все мы люди и слушаем наших и оппонентов, и союзников. И можем корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить – во всяком случае, мне об этом ничего не известно», – сказал Путин.