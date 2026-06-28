Путин не стал объявлять о похоронах «духа Анкориджа» – детали американского плана уступок не раскрываются

Михаил Рябов.  
28.06.2026 23:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Путин дал понять, что руководство России по-прежнему готово идти на предложенные США во время встречи на Аляске некие «компромиссы» по СВО на Украине. Их детали президент РФ не раскрыл. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров называл это «непростыми» уступками.

«В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей…  Т.н. «Дух Анкориджа» хоть и не был обличен в какие-то формальные документы, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, – как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Что же еще? Нам предложили пойти на компромиссы. Подумали. Не сразу. Мы приехали в Анкоридж и сказали: да, согласны», – напомнил Путин хронологию событий.

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Владимир Путин дал понять, что руководство России по-прежнему готово идти на предложенные США во...

Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что западные СМИ пишут, будто антироссийски настроенным европейцам удалось «перевербовать» Дональда Трампа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне об этом ничего не известно. Сомневаюсь, что это возможно… Все мы люди и слушаем наших и оппонентов, и союзников. И можем корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить – во всяком случае, мне об этом ничего не известно», – сказал Путин.

«Никакой другой позиции со стороны американской стороны мы не слышали. Ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке приезда тех представителей администрации США, с которыми встречались неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждения модальностей наших если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – добавил президент.

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