Зеленский обрушил на белгородцев шквал огня – много раненых, есть погибшие

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Белгород и Белгородская область весь сегодняшний день провели под украинскими обстрелами. В 6 утра жители столицы области проснулись от взрыва беспилотника самолетного типа, сбитого ПВО. Из-за упавших обломков загорелась сухая трава. Возгорание оперативно потушили пожарные. В частном доме были выбиты окна, но никто не пострадал.

В 08:20 над областью в этот момент сбили восемь реактивных украинских снарядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В машину белгородца попал снаряд, автомобиль загорелся на дороге. От полученных травм водитель, 48-летний работник налоговой, который ехал на работу, скончался на месте. Жена с сыном ехали за ним в другой машине. Они успели остановиться, поэтому не пострадали.

Кроме того, четырех женщин и мужчину отвезли в больницы. Одна горожанка получила осколочное ранение лопатки, другая — закрытый перелом плеча. Ещё один мужчина получил осколочные ранения поясницы. Также у женщины и мужчины множественные осколочные ранения, они находятся в тяжёлом состоянии. Врачи проводят реанимационные мероприятия. Ещё одна женщина отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.

После утреннего обстрела повреждения выявлены в 53 автомобилях, в 11 частных домах и двух квартирах в многоэтажках. Также пострадали бюро судмедэкспертизы, гостиница и фитнес-клуб. Там вылетели стекла.

В полдень начался новый обстрел. На этот раз система ПВО сбила десять воздушных целей. Огонь, предположительно, велся из РСЗО «Вампир» кассетными снарядами.

В результате атаки погибла местная жительница. Она ехала за рулём авто. От взрыва машина опрокинулась в кювет. Женщина скончалась на месте.

Пострадали ещё три человека. У двух женщин — баротравмы. Также местный житель получил осколочные ранения плеча.

Было повреждено 8 многоквартирных домов, три частных дома и три торговых объекта, 13 машин. Также повреждено остекление (треснуло 2 окна) в образовательном учреждении, повреждено 13 автомобилей. Как сообщали местные жители в близлежащих домах стены ходили ходуном.

Различные повреждения выявлены в частных домовладениях и МКД на трех улицах поселка Беловское. В одном МКД 3 детям осколками посекло ноги.

Четвертый обстрел произошел в 16:30. Система ПВО в этот раз сбила 11 воздушных целей. Был прилёт на территорию строительной базы. Два человека пострадали: одному мужчине осколками ранило предплечье, второму — ноги. На территории коммерческого предприятия осколками посекло здание, грузовик, спецтехнику. Во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни.

К местным жителям обратился губернатор Вячеслав Гладков и попросил в целях безопасности отказаться от поездок на личном транспорте. Также губернатор сообщил о приостановке работы торговых центров. Начали закрываться крупные развлекательные объекты — аквапарк «Лазурный», парк аттракционов «Калейдоскоп», зоопарк и Пикник-парк. Также приостановить свою работу решила часть фитнес-клубов.

Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль, в котором находились два человека, в селе Глотово. У обоих мужчин контузия, у одного из них ранение руки. Была атакована проезжая часть через урочище Сосновка по направлению от посёлка Разумного в Белгород. Под огнём оказался город Грайворон. Там четверо пострадавших. В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ. В результате прямого попадания полностью разрушен жилой дом. Различные повреждения получил еще один частный дом — выбиты окна, посечены фасад и забор.

После очередного обстрела села Козинка в районную ЦРБ поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки.

«Главное, что мы сейчас видим, – враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, – он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся. Мы видим, насколько лживые информационные атаки ведутся, каждый день мы насчитываем несколько десятков, которые обрушиваются на нас, они понятные, простые, незамысловатые. Я считаю, что они проходят практически мимо нас всех, мы справимся с этой проблемой. Конечно, работы еще много, но я уверен, что Победа впереди», – сказал губернатор Гладков, обращаясь к согражданам.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что обстрелы Белгородской области – это попытки командования ВСУ оттянуть наши силы с основных направлений российского наступления – Ореховского, Бахмутского, Купянского.

«Очевидно, что оборона ВСУ на этих направлениях всё сильнее “стачивается” и истончается, и командование ВСУ в лучших традициях советской военной школы пытается сбить наступательный темп противника встречными атакующими действиями. И попытка зайти на российскую территорию, вкупе с обстрелами приграничья и постоянно нарастающими атаками БПЛА, являются, по мнению украинского командования, беспроигрышным ходом, который, в преддверии выборов в России президента, заставит российское командование перебрасывать резервы на купирование этой угрозы, а значит, “разгрузят” изнемогающую под русскими ударами оборону. Очевидно, что если в ближайшие сорок восемь часов будановским отморозкам не удастся продавить российскую оборону, то активность здесь просто начнёт угасать за неимением ресурсов для дальнейшего наступления, а главное – перспектив. И это станет очередным провалом “звезды ГУР” Буданова!», – написал Шурыгин в своем тг-канале.