Белгороду угрожают ударом РСЗО

Скоро жители российского Белгорода узнают, что такое прятаться в подвалах под огнём реактивных систем залпового огня.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У меня есть важное объявление для Белгорода. Белгороду приготовиться. Потому что в действительности от нашей границы системы залпового огня могут обстреливать город Белгород. Думаю, в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, когда горят дома и всё остальное», – пообещал Андрусив.

Заявление украинского силовика прокомментировал российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Он напомнил, что совсем недавно Андрусив угрожал разрушить Крымский мост.

«Все это не двусмысленные заявления. Враг не на пороге, он уже влез в наш дом и жаждет крови. Нужно ли в этом случае повторять о приоритетных целях и задачах СВО? Думаю – нет», – написал в своём телеграм-канале Поддубный.

«Это к разговору о целесообразности переговоров с шайкой нацистов и наркоманов», – в свою очередь подчеркивает военкор Юрий Котенок.