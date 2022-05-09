У Зеленского обещают России массовые убийства и разрушения

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Новости Украины

Для возвращения под контроль Киева Херсонской области будет убито столько российских солдат, сколько потребуется.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будет никакой Херсонской народной республики. Не будет. Она (Херсонская область – ред.) будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно, с точки зрения количества безвозвратных жертв со стороны российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине забыли словосочетание «русская оккупация» навсегда. Это будет точно», – заявил Подоляк.

Кроме того, советник главы МВД Украины Виктор Андрусив пообещал уничтожить Крымский мост. По его словам, это лишь вопрос времени. Вопрос в малом: получить доступ к Азовскому морю.

«У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет», – сказал Андрусов в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, ранее на Украине был запущен сайт, на котором идёт обратный «отсчет до падения Крымского моста».