Белград: ЕС не заставит Сербию признать независимость Косово

15.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Переговорщик ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сегодня прибыл в Косово, и пробудет в крае до 18 июня, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на отторгнутой албанскими сепаратистами от Сербии земле.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Недавно назначенный Брюсселем специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной и по другим региональным вопросам на Западных Балканах, словацкий дипломат Мирослав Лайчак будет находиться в Косово с сегодняшнего дня по 18 июня.

Мирослав Лайчак

Он намерен встретиться с политическими лидерами, представителями политических партий и международного сообщества в Косово, а также с главами дипломатических миссий стран-членов ЕС. После этого европейский переговорщик намерен отбыть в Белград. А назавтра у него назначена встреча с недавно утвержденным «премьером» Косово Авдулой Хоти.

«Мне не сообщили о содержании и повестке дня визита Мирослава Лайчака в Косово, – отреагировал на прибытие европейского переговорщика «президент» Косово Хашим Тачи. – Он должен понимать, что Косово является независимым и суверенным. Если он поддерживает такой подход, то он приветствуется здесь. Любой другой подход – это его провал в Косово и в Европейском союзе».

Хашим Тачи

Ранее лидер албанских сепаратистов заявил, что не станет встречаться с Лайчаком, поскольку тот не признает независимость Косово.

«Белград примет Мирослава Лайчака и покажет ему, какому давлению и террору подвергаются сербы в этом крае (Косово) на протяжении десятилетий, – прокомментировал предстоящий визит Лайчака в Сербию руководитель сербской Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич. – Никто не заставит Сербию признать независимость Косово. Мы можем говорить о том, как заключить мир, сохранять стабильность, как легче перемещать людей, товары и капитал через административную линию… Но никто больше не сможет навязать решения Сербии, эти времена давно прошли».

Марко Джурич

Также Джурич отметил, что албанская элита Косово теперь расколота – одна ее часть критикует США и Трампа, другая – Лайчака и ЕС, и на этом фоне для Сербии складывается более благоприятная обстановка, чем в прежние годы.