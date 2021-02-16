Белград готов к самым тяжёлым временам в Косово – глава Скупщины

16.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Спикер Народной скупщины Сербии и председатель Социалистической партии Сербии Ивица Дачич отреагировал на заявления победителя выборов в Косово.

Дачич сказал, что его не удивили слова лидера победившего движения «Самоопределение» о том, что диалог с Белградом не является его приоритетом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербы продемонстрировали единство на выборах, – прокомментировал ситуацию Pink ТВ Дачич. – Это означает, что мы можем проводить серьезную политику поддержки сербского народа. Если в Косово и Метохии нет сербов, то и вопрос теряет свою актуальность. Практически все сербы в Косово и Метохии проголосовали за «Сербский список». Это свидетельствует о доверии к «Сербскому списку». Это олицетворение связи с Белградом».

На просьбу прокомментировать текст поздравления посла США в Приштине, который сказал, что с нетерпением ждет сотрудничества с новым правительством Косово для достижения общих целей, Дачич ответил, что надеется, что под общими целями подразумеваются сохранение мира и региональной стабильности. Спикер отметил, что не удивлен словам лидера победившего на недавних парламентских выборах в Косово движения «Самоопредление» Альбина Курти о том, что диалог с Сербией не является для него приоритетом и находится на «шестом или седьмом месте».

«Легких времен для диалога не будет, но каковы бы ни были перспективы, цель – сохранить мир и региональную стабильность. Пришло время обратиться к реалистичной и устойчивой повестке дня, чтобы Приштина присоединилась к «мини-Шенгену», чтобы решать насущные проблемы людей, если мы не можем договориться о чем-то фундаментальном», – отметил Дачич.