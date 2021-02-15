Выборы в Косово: сторонники «Великой Албании» празднуют триумф

15.02.2021, Белград, Алексей Топоров

На прошедших в минувшее воскресенье досрочных парламентских выборах уверенную победу одержало паналбанское движение «Самоопределение».

Его лидер Альбин Курти уже пообещал «отомстить за нашу страну».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на прошедших в воскресенье выборах в «парламент» Косово движение «Самоопределение» радикала Альбина Курти получило 48,17% голосов, то есть 55 мест в парламенте из 120 (для абсолютного большинства необходимо 61 место).

Следом за паналбанцами идет организованная полевыми командирами «Армии освобождения Косово», чья верхушка сейчас находится под судом за военные преступления в Гааге, Демократическая партия Косово, набравшая 17,32% голосов. Ее нынешний лидер Энвер Ходжай уже заявил о том, что не станет организовывать правящую коалицию с «Самоопределением», поскольку это «далеко от их политической ориентации».

Третье место получила, сформировавшая прошлое правительство Демократическая лига Косово, получившая 13,18%. При этом партия рвавшегося в «президенты» (избирается «парламентом») Рамуша Харадиная – Альянс за будущее Косово получила лишь 7,40% голосов.

Примечательно что партия косовских сербов «Сербский список» взяла 5,27% голосов и все десять парламентских кресел, предоставленных этой общине. И ее триумфу не смогли помешать прозападные оппозиционные сербские силы, активно интриговавшие против нее.

По данным косовского ЦИК, явка на парламентских выборах составила 47%.

«Без гнева и без реваншизма мы отомстим за нашу страну, – заявил Курти, добавив, что этот день выборов, который он назвал референдумом, запомнится многим. – Мы никого не будем преследовать, но будем добиваться справедливости. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за то, чтобы сделать страну, которая принадлежит нам, прекрасной для жизни».

Также лидер «Самоопределения» сказал, что диалог с Сербией не является для него приоритетом и находится на «шестом или седьмом месте». Ранее же он заявлял о намерении добиться репараций от Белграда за «оккупацию и войну».

Что интересно, эксперты предполагали, что с приходом к власти в США Джо Байдена Альбина Курти могут вернуть во власть в Косово, учитывая его неуступчивую позицию по отношению к Сербии и не участие в военных преслуплениях, однако всех сбило с толку решение «Конституционного суда» Косово не допускать лично его до выборов из-за непогашенной судимости за организацию беспорядков. Теперь же у Курти, либо у его прямого ставленника, каким может оказаться прежний спикер «парламента» Вьоса Османи, есть все шансы возглавить «правительство» Косово.

Вьоса Османи и Альбин Курти.