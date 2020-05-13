Белград: Политголодовки прекращаются, на хулиганов-провокаторов завели дела

13.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Государственная прокуратура под нажимом Сербской прогрессивной партии все-таки завела уголовные дела против фашиствующего лидера движения «Двери» Бошко Обрадовича и его молодчиков, напавших на депутатов и министра здравоохранения возле здания Народной Скупщины.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уголовные дела в отношении лидера движения «Двери» и депутата Народной скупщины Сербии Бошко Обрадовича и трех его сторонников были все-таки возбуждены Государственной прокуратурой Белграда, хотя изначально это сделано не было и спровоцировало голодовку двух представителей пропрезидентской Сербской прогрессивной партии – Александра Мартиновича и Сандры Божич. Теперь фашиствующих оппозиционеров обвиняют в том, что 8 мая они напали и избили перед зданием парламента депутата Марияна Ристичевича, а также оскорбляли и угрожали безопасности министра здравоохранения Златибора Лончара.

«Я не слишком удовлетворен этим заявлением прокуратуры, оно должно было быть гораздо более резким, и я считаю, что необходимо было гораздо более четко определить, что на самом деле произошло 8 мая, – отреагировал на эту новость руководитель парламентской фракции Сербской прогрессивной партии Александр Мартинович, заявив что прекращает голодовку. – Но это первый шаг… Никто в Сербии не имеет права бить или линчевать кого-либо за то, что он не думает так, как он….Я не считаю это особой победой, но это первый маленький шаг в окончательной организации Сербии как государства, в котором третья ветвь власти будет объективно выполнять свою работу, независимо от того, кто принадлежит к какой политической партии и находится ли она у власти или в оппозиции».

Александр Мартинович.

Соратница Мартиновича – Сандра Божич прекратила голодовку накануне, вняв просьбе лидера Сербской прогрессивной партии и президента страны Александра Вучича.

Прекратил голодовку и первым решившийся на эту акцию – независимый депутат Миладин Шеварлич, который начал акцию, по его словам, из-за невозможности привлечь коллег из депутатского корпуса к обсуждению нарушения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и неуважения резолюции Совбеза ООН 1244.

«Я как создатель идеи голодного протеста, был медийно заглушен, после того, как по различным причинам депутаты СПП и движения «Двери» также объявили голодовку, – пояснил свое решение Шеварлич. – Но вопросы, поднятые этими депутатами, – инцидент с нападением на депутата Марияна Ристичевича и продолжение избирательного процесса, не так важны, как вопрос Косово и Метохии. Не существует страны, которая любой ценой уступила бы 12% своей территории. Я буду настаивать на обсуждении этого вопроса за пределами Народной Скупщины».

Шеварлич покидает место голодовки.

Таким образом единственным голодающим возле здания Народной скупщины остается фашиствующий политик-хулиган из прозападного «Союза за Сербию» Бошко Обрадович (слева на заглавном фото), которому, скорее всего, в скором времени предстоит судебное разбирательство.