Белградские врачи прибыли в Косово для борьбы с эпидемией

03.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Сепаратистские власти Косово, которые не справляются с охватившим край коронавирусом, беспрепятственно пропустили через границу края медиков из Сербии.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу только сказать нашим людям в Косово и Метохии, что мы с ними, так же, как и с жителями любой другой части нашей страны», – прокомментировал отъезд столичных медиков президент Сербии Александр Вучич, который впервые появился на людях после недавнего недомогания.

Александр Вучич на пресс-конференции по поводу отправки сербских врачей в Косово

Он отметил, что восхищен смелостью отправившихся в Косово белградских врачей, которые своими действиями показали, что такое клятва Гиппократа и насколько сильно они любят свой народ.

По словам директора белградской Клиники инфекционных и тропических болезней Горана Стевановича, на сегодняшний день самые тяжелые пациенты из Косово проходят лечение в Клиническом центре города Ниш, потому что это ближайший медицинский центр, который может оказать им помощь. Но поскольку не все косовские пациенты в состоянии выдержать столь долгую транспортировку, в сербской столице основательно подошли к формированию врачебной команды, отправляющейся в край, включив в ее состав многих знаковых специалистов, включая профессора-эпидемиолога.

в КЦ города Ниш

При этом, как стало известно, проходящая лечение в вышеупомянутом КЦ города Ниш пациентка их косовского Добротина, заразившаяся коронавирусом, чувствует себя удовлетворительно. По словам инфекциониста Бобана Столича, удовлетворительное состояние наблюдается и у лиц, общавшихся с ней, которые сейчас находятся на карантине под наблюдением врачей.

В самом крупном сербском анклаве – Косовской (Северной) Митровице на сегодняшний день, по данным руководителя этого муниципалитета Александра Спирича, общее число зараженных коронавирусом составляет одиннадцать человек, четверо из них заразились недавно, состояние здоровья всех заболевших – стабильное.

Александр Спирич

«Мы ожидаем решения центрального Кризисного штаба из Белграда о размещении пациентов с более легкой клинической картиной во временных лагерях на территории студенческих общежитий столицы, что было предложено белградскими эпидемиологами, посетивших Косово и Метохию по инициативе президента Александра Вучичиа и директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича», – добавил Спирич.