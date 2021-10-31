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31.10.2021 21:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Турция, Украина
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Белковский: Эрдоган хочет забрать Крым себе, а не вернуть Украине

Новости УкраиныМосква и Анкара заключили негласный пакт об осуществлении региональной политики без участия США, однако...

Москва и Анкара заключили негласный пакт об осуществлении региональной политики без участия США, однако в перспективе у Турции могут возникнуть территориальные претензии к самой России.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неформальный пакт Путина и Эрдогана, важен и ценен обеим сторонам тем, что Путин и Эрдоган будут решать существенные стратегические вопросы, без вмешательства США и ЕС. Сейчас решён вопрос Карабаха, и США никак не могли повлиять на этот процесс, хотя ранее казалось, что это невозможно.

Будет решаться приднестровский вопрос под переговоры России и Молдавии по газу, эти вопросы обсуждались и не могли не обсуждаться. Подтверждением этому выступает, что на приднестровском фронте не без перемен, а далее Северный Кипр, и вдруг выяснится, что в региональных рамках всё можно решать без США», – сказал Белковский.

Однако, считает он, сделка с Турцией имеет свои границы.

«Но у Турции и лично Эрдогана свои отдельные интересы, связанные с возрождением Османской империи и претензией на создание Халифата, и, конечно, Крым.

Где-то в задней части своей черепной коробки Эрдоган считает Крым турецким, и в его представлении, если что-то будет радикально меняться, Крым уйдёт не Украине, а Турции», – заключил Белковский.

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