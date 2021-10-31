Пушилин подтвердил задачу сравнять уровень жизни в ЛДНР с соседними регионами РФ

Власти ЛДНР продолжают реализацию задачи по повышению уровня жизни на Донбассе до сопоставимого с соседними регионами РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В экономике ДНР происходят изменения, задолженности перед предприятиями, которые были на слуху, выплачены – к примеру, группа ВТС (сейчас это ЮГМК). Закрыты старые долги, а текущая зарплата выплачивается вовремя.

Планомерно запускаются предприятия, не без сложностей, потому что проводятся капитальные ремонты, ранее они редко проводились вовремя. Тем не менее, перспективы развития чёткие», – сказал Пушилин.