Пушилин подтвердил задачу сравнять уровень жизни в ЛДНР с соседними регионами РФ
Власти ЛДНР продолжают реализацию задачи по повышению уровня жизни на Донбассе до сопоставимого с соседними регионами РФ.
Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В экономике ДНР происходят изменения, задолженности перед предприятиями, которые были на слуху, выплачены – к примеру, группа ВТС (сейчас это ЮГМК). Закрыты старые долги, а текущая зарплата выплачивается вовремя.
Планомерно запускаются предприятия, не без сложностей, потому что проводятся капитальные ремонты, ранее они редко проводились вовремя. Тем не менее, перспективы развития чёткие», – сказал Пушилин.
Глава ДНР подтвердил, что остается в силе обещание «поднять уровень жизни на Донбассе до уровня приграничных российских регионов, уже расписана и принята программа развития 2022-2024».
«К счастью, мы уже можем говорить о трансграничном сотрудничестве. Уже практически создано единое экономическое пространство с ЛНР. Абсурд, что между нами была таможня, но когда мы подошли к необходимости решения этого вопроса, столкнулись с тем, что ДНР и ЛНР развивались не синхронно, у нас были серьёзные отличия в налоговой и таможенной части законодательстве, за семь лет серьёзные расхождения появились, мы всё это выравниваем», – заключил Пушилин.
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