Белковский объяснил, чем дзюдо Путина отличается от политики Эрдогана

Реджеп Эрдоган будет продолжать необдуманные поступки, преследующие цель расширения влияния Анкары. Политика турецкого лидера кардинально отличается от «философии дзюдо», которой придерживается Владимир Путин.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реджеп Эрдоган не исповедует философию дзюдо, как его коллега президент России Владимир Путин. Путин не осуществляет необдуманных поступков, потому что знает, когда остановиться. А Эрдоган не собирается нигде останавливаться.

Собственно, война в Нагорном Карабахе 2020 года была тому примером, потому что только при наличии живого Эрдогана эта война могла быть осуществлена по такому сценарию. Азербайджан сам бы с этим не справился чисто психологически, потому что они бы не решились на такую операцию.

Поэтому я не сомневаюсь, что на полпути Эрдоган не остановится», – сказал Белковский.