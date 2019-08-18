Белковский предостерегает: Нетаньяху везёт Зеленскому жёсткое условие

18.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе планирующегося визита в Киев постарается проявить посредническую инициативу в налаживании отношений между Украиной и Россией, что сыграет ему на руку в преддверии предстоящих парламентских выборов в Кнессет.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского журналиста Натальи Влащенко заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Нетаньяху дышит в спину такой видный израильский политик, как Виктор Либерман, лидер партии «Наш дом Израиль», который сам выходец из Кишинева. Собственно, он и спровоцировал досрочные выборы, отказавшись войти в коалицию с Нетаньяху и его «Ликудом» после прошлых выборов.

Идет жесточайшая борьба за достаточно влиятельный русскоязычный электорат, а русскоязычный электорат любит Путина и высоко его ценит за его произраильскую позицию во многих вопросах, и поэтому перед выборами Нетаньяху может выложиться по полной как миротворец между Россией и Украиной», – отметил Белковский.

При этом, по мнению политолога, глава правительства Израиля может надавить на украинского президента Владимира Зеленского, заставив его подавить деятельность националистических организаций.

«Радикальные организации немножко притихли, потому что они лишились поддержки президента, которой пользовались при Петре Порошенко. Естественно, у Израиля и Биньямина Нетаньяху есть своя пластинка, которая никогда не будет остановлена – осуждение ОУН-УПА, Бандеры и всех действующих националистических организаций, и это снова прозвучит, как это звучало с трибуны парламента, когда приезжал израильский президент Реувен Ривлин. К счастью, ему тогда удалось сбежать из Украины, потому что, к несчастью, скончался Шимон Перес, бывший президент и главный патриарх израильской политики, поэтому скандал не зашел слишком далеко, но это опять будет.

Рассчитывать на то, что Израиль будет лоялен украинскому национализму – не приходится, поэтому здесь придется идти на определенные жертвы, если Владимир Зеленский будет к ним готов. Это жертвы не страшные, не драматические, но какие-то небольшие уступки в смысле свертывания деятельности этих радикальных организаций или, как минимум, вытеснения их на периферию, должны быть», – резюмировал Белковский.

Отметим, что, в отличие от Белковского, киевский политолог Руслан Бортник, напротив, считает, что украинские радикальные националистические организации представляют опасность для Зеленского.

Бортник полагает, что Зеленский готов идти на уступки националистам в случае уличных выступлений, поскольку основа электората нынешнего президента – «офисный планктон», от которого вряд ли стоит ждать защиты в случае конфронтации с радикалами.