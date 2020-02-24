Белковский придумал, как повторить катастрофическую украинскую клоунаду в России

24.02.2020, Москва, Максим Карпенко

России нужна конституционная монархия европейского типа во главе с либеральным блогером Юрием Дудем или рэпером Oxxxymiron.

Об этом в эфире интернет-канала Kadi заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Белковского, нынешняя российская оппозиция дискредитировала себя и на самом деле ищет как бы лучше продаться Кремлю.

«То, что в России много плохого – безусловно. Но при этом, многие из статусных либералов, на самом деле, хотят прильнуть к Кремлю и продать свою лояльность Владимиру Владимировичу Путину, это не секрет, поэтому надо понимать, насколько искренни они», – заявил Белковский.

Политтехнолог считает, что Россия заждалась своего Владимира Зеленского, на роль которого и подходят Дудь и Oxxxymiron.

«Нам не нужен молодой Путин вместо старого. В этом точка моего неприятия Алексея Навального, которым, как умным человеком… Это, безусловно, человек умный, очень энергичный, очень смелый, прекрасно понимающий чего он хочет – он хочет стать молодым Путиным, то есть, российским лидером.

Его можно сравнивать и с Ельциным, и с Путиным – и с тем, и с другим по разным параметрам и критериям. Но мне не нужен молодой Путин, мне нужна новая политическая система, а именно парламентская демократия европейского образца. Возможно, в формате конституционной монархии. Но не новый вождь. Я не хочу агитировать за вождя, видеть вождя и поклоняться вождю…

Сейчас, мне кажется, Россия ждет своего Владимира Зеленского, то есть, такого шоумена в политической роли. С Захара Прилепина не начнем, хотя и продолжим им, – Юрий Дудь мне кажется человеком с ярко выраженными политическими амбициями, он человек, безусловно, яркий сам по себе. И он этих амбиций не скрывает. Амбиций этих не скрывает всемирно известный рэпер Oxxxymiron, Мирон Федоров», – рассуждает одиозный эксперт.

При этом, Белковский признал, что за последние 20 лет Россия значительно изменилась, причем, «похорошела» не только Москва.

«Конечно, отдельные шаги власти могут мне нравиться. Например, в части построения инфраструктуры в городе Москва, которая, конечно, развивается и становится лучше. Похорошела она или нет – это отдельный сложный вопрос, поскольку похорошение относится не только к инфраструктуре – похорошела ли она в архитектурно смысле – я не знаю, здесь мы ставим большой знак вопроса.

В инфраструктурном – безусловно, она продвинулась далеко вперед, и не только она, но и Россия в целом. И дороги страшны, но уже не так, и уже супермаркеты и рестораны мы видим и там, где о их существовании еще 20 лет назад не было никому известно. Но это все, если бы не жуткая коррупция и отсутствие стратегического мышления власти, могло бы происходить гораздо быстрее, потому что у страны масса ресурсов, которые не используются или используются неправильно», – уверяет политолог, которого другие либералы, в свою очередь, обвиняют в «беспробудном пьянстве и продажности Кремлю».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что российский либеральный блогер Юрий Дудь получил премию от структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского, «Открытой России». Дудь удостоился награды за документальный фильм «Беслан. Помни», который вызвал массу критики – автор возложил вину за теракт на государство, а не на чеченских боевиков.