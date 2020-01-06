Белковскому привиделось, что при Зеленском Украина стала «почти сверхдержавой»

06.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский, менее чем за год своего правления, превратил страну в государство, которое якобы способна повлиять на процесс импичмента президента США и удивить россиян новогодним обращением своего лидера.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович Зеленский за 2019 год сделал практически невозможное – превратил Украину в почти сверхдержаву, поскольку она теперь играет важную роль в импичменте президента США, чего ещё недавно было невозможно себе представить», – отметил эксперт.

Также он восхитился новогодним обращением украинского президента, которое также является признаком «почти сверхдержавы».

«Ну и, конечно, Россия полна восторгов и восхищений по поводу его новогоднего обращения, особенно в сравнении с обращением Владимира Путина. Поэтому и здесь он отстрелялся по полной», – резюмировал Белковский.