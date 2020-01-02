«Новогоднее выступление Зеленского – самое шутовское и никчемное за последние 30 лет» – политолог

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В своем новогоднем обращении к гражданам Украины президент Владимир Зеленский не смог подвести итоги уходящего года и погрузился в благостные речи, забыв о тяжелом социально-экономическом положении в стране.

Об этом на своем YouTube-канале заявил киевский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такого никчемного выступления, абсолютно беспорядочного и бессвязного словопотока я еще не видел за последние 30 лет, вспоминая выступления разных президентов Украины и других стран.

Мы увидели абсолютное непонимание человеком своей должности, своей миссии и того, что он должен делать.

Он не дал характеристику 2019 года: что произошло в этом году, чего достиг украинский народ и титульная нация, не смог показать наши достижения 2019 года. Еще хуже – он не прорисовал задачи 2020 года.

Фактически он сказал, что украинского народа и нет, это просто набор каких-то людей, каких-то химиков, которые в Италии работают посудомойками и в России на стройках. Совершенное непонимание миссии президента, что он гарант страны по Конституции, хотя он и Конституцию не знает, а если и знает, то презирает.

Он совершенно не понимает, что украинский народ – христианский народ, что у нас придерживаются ортодоксальной христианской веры, являются православными. Не сказал о таком величайшем достижении, как признание Украинской поместной церкви всемирным православием…

Он не сказал, что в 2019 году усилиями украинских патриотов удалось удержать на границе и не пустить вглубь войну, не пустить московского агрессора, который рвется в Украине.

Он не сказал о том, что страна, несмотря на войну, выживает, что финансово-экономическая ситуация тяжелая, что он и его зеленые кхмеры приносят в жертву пенсионеров Украины. Он ничего об этом не сказал, что пенсионеров будут грабить дальше, вводить какую-то верификацию, чтобы лишить украинских пенсионеров их нищенских пенсий.

Он не сказал, что они нарушили Конституцию, забирают права у граждан, наносится удар по предпринимательскому бизнесу в Украине, по малым и средним предпринимателям.

Он не сказал о том, что сегодня страна фактически находится в состоянии внутреннего дефолта, что в его стране его же руками создается гражданский конфликт, который может закончится национальной войной против инородцев.

При этом пусть Зеленский не забывает, что он тоже не принадлежит к титульной нации. Есть такая народность – ашкеназы. Он об этом тоже не сказал. Про дело, шитое черными нитками, по раскрытию Шеремета.

А сейчас возникают серьезные проблемы, что посаженные в застенки патриоты ни при чем, а дело – в борьбе кланов за газовые и другие активы.

В отличие от того же Лукашенко, Земана и Дуды не охарактеризованы итоги 2019 года…

Он не говорил про геноцид, что его команда будет делать геноцид пенсионеров, предпринимателей и уничтожение украинской нации в целом, украинских патриотов, ветеранов и волонтеров. Он же не говорил, когда шел в президенты, что будет преследовать украинских героев.

Он не сказал о том, что, по сути, сегодня страна является банкротом, и то, что обменяли пленных, он приказал отдать тех, кто являются убийцами, которые убивали патриотов на Майдане, так называемых «беркутовцев». Таким образом, он создал ситуацию, показывающую, что можно и дальше убивать», – перечислил грехи Зеленского открытый русофоб и неонацист.

При этом эксперта-националиста возмутило появление в ходе новогоднего обращения первого президента Украины Леонида Кравчука.

«Он еще не понимает простых вещей. Устроил какую-то тусовку, карнавал непонятный, достал из нафталина Кравчука.

Даже не подумал о том, что это единственный президент, который провалил свою первую каденцию. Он пробыл меньше двух лет. Это человек, который предал свою молодую команду, человек-оборотень, который так и остался элементом КГБистской номенклатуры», – заявил Соскин.

По мнению политолога, новый украинский президент не разрушил олигархическо-клановую систему, сформированную его предшественником Петром Порошенко, и так и не выполнил свои основные обещания.

«Мы видим, что, к сожалению, шут остается шутом, клоун остается клоуном. Человек, которого избирали для того, чтобы он победил эту порошенковскую кланово-корпоративную группу, этих миллиардеров, который бы разрушил государство стационарного бандита, его же для этого выбирали, он сказал, что он – слуга народа, что будет на велосипеде ездить, что первое, что он сделает – это сразу уедет с этой Банковой, будет близко к народу, что не будет окружать себя охраной, – он же этого не говорил ничего. То есть он все лжет.

Исходя из его лжи и бессвязных словесных изливаний, мы можем сказать, что он опять готовит нам какую-то ловушку. Фактически он разворачивает геноцид против украинской нации, против интеллектуалов, против патриотов, против украинской творческой интеллигенции…

К сожалению, увидели очень серое, плохое и слабое выступление, увидели маску какого-то придворного шута, человека, который не является сегодня гарантом защиты Украины.

Я думаю, что это самое печальное из того, что я видел за последние 30 лет», – возмущенно резюмировал Соскин.

Напомним, ранее ряд экспертов также раскритиковал новогоднее обращение Владимира Зеленского, указав на его лживость и лицемерие.