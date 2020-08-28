Беломайданщики занервничали: Путин пустил в ход тяжелую артиллерию

28.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Кремль решил деморализовать белорусскую оппозицию, добивающуюся свержения президента Александра Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил поддерживающий майданщиков прозападный белорусский политический обозреватель Александр Класковский, мнение которого приводит «Независимая газета».

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Он назвал «мощной поддержкой Лукашенко» вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина о формировании силового резерва, готового отправится в Белоруссию в случае разгула экстремистов.

«Раньше выступали другие московские спикеры, поменьше рангом (Лавров, Песков), сейчас в дело вступила тяжелая артиллерия. Путин, говоря молодежным сленгом, вписался за Лукашенко», – сказал Класковский.

Он считает, что заявление российского лидера пока не продиктовано практическими потребностями Лукашенко, у которого хватает силового ресурса.

«Это психологическая поддержка со стороны Кремля, ее задача – деморализовать сторонников перемен в Беларуси. Дескать, мы готовы солидарно выступать против этих мятежных настроений и поползновений, и лучше не рыпайтесь, не дергайтесь, все равно мы задавим, потому что против лома нет приема», – считает собеседник издания.

При этом он пригрозил России потерей симпатий белорусского народа.

«Если бы Москва решила ввести свои полицейские или военные силы в Беларусь для смирения этих протестов, то это был бы очень недальновидный и опрометчивый шаг со стороны Кремля. Россия возобновила бы свой имидж жандарма в глазах белорусов, как когда-то это было в царские времена. И если сейчас масса белорусов настроена положительно к России, то такая вероятная силовая поддержка со стороны Путина изменила бы эти настроения на негативные», – говорит эксперт.

Он убежден, что «режим Лукашенко обречен на разрушение и падение», но при этом оговаривается, что «это дело не одного месяца или даже не одного года».

«Понятно, что в Беларуси пошли процессы необратимые. Здесь созрела политическая нация – и она не хочет мириться с правлением человека, мыслящего феодальными категориями, человека, который уже потерял поддержку большинства населения. Если Москва смотрит в перспективу, то лучше ей удержаться от силовой помощи режиму Лукашенко», – предупреждает Класковский.