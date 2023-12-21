Белорус предлагает отобрать недвижимость у либерала Муратова

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Белорусские власти якобы хотят отобрать квартиру у лауреатки Нобелевской премии и русофобки Светланы Алексиевич.

Об этом в американской соцсети сообщила самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всемирно известная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уже была вынуждена отправиться в изгнание. Теперь режим грозит отобрать у нее минскую квартиру в качестве очередного акта мести. Ту самую квартиру, где европейские дипломаты собрались, чтобы защитить ее в 2020 году», – написала Тихановская.

На самом деле в Минске просто прошли обыски по делу так называемого «координационного комитета», который в 2020 году пытался представить себя как руководство Беломайдана, квалифицированного белорусскими правоохранителями как государственный переворот. Алексиевич некоторое время входила в «координационный совет».

Однако в сентябре писательница закатила публичную истерику, заявив, что неизвестные пытаются проникнуть к ней в квартиру, после чего вызвала на дом европейских дипломатов защищать себя. Это стало прекрасным поводом, чтобы демонстративно покинуть страну.

Сейчас Алексиевич вновь истерит, раздавая интервью немецким СМИ.

«Мой мир складывался на протяжении многих лет, и я говорю о вещах, которые имеют символическое значение. И тут приходят эти животные – я не могу назвать их иначе – и разрушают этот мир», – заявила писательница в интервью Die Zeit.

Свою нобелевскую медаль писательница благоразумно захватили в собой в бега, но теперь картинно переживает за рукописи и дневники.

Судя по всему, тему с изъятием квартиры запустила в информационное поле сама Алексиевич. Ее перепугал пассаж экстравагантного белорусского тележурналиста Григория Азаренка, который в одном из эфиров предложил передать элитные апартаменты многодетному силовику.

«Вот есть у нас нобелевка… Она также член этой преступной организации. Почему ее квартиру (а все знают, где у нее квартира) на военно-патриотические клубы, силовикам не отдать. Чего мы стесняемся, я не понимаю?», – предложил Азаренок в одном из эфиров.

Алексиевич приобрела квартиру в огромном уродливом доме, который минчане считают позором Минска. Он принадлежит олигарху Юрию Чижу, близкому к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Известно, что площадь квартиры Алексиевич 125 квадратных метров, а цена «квадрата» в «доме Чижа» 3 тысячи долларов.

Азаренок продолжает троллить теперь уже не только престарелую белорусскую писательницу, но и другого нобелевского лауреата – бывшего редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

«Братья россияне, слабо так с упырем Муратовым? А мы вот можем», – хвастается Азаренок в своем тг-канале.