Белорус, застреливший сотрудника КГБ, превращается в нового идола украинских националистов

Украинские патриоты должны взять за образец поведение белорусского программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ при задержании.

Об этом в своем блоге заявил находящийся в розыске в России боевик, экс-главарь праворадикальной группировки УНА-УНСО националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский посчитал Зельцера героем и посетовал, что на Украине радикалы не стреляют в правоохранителей при задержании.

«О таких, как Андрей Зельцер, Шевченко когда-то писал «один козак средь миллиона свинопасов». И это вооруженное сопротивление КГБистам, об этом нужно подумать и нам.

Мы привыкли подсмеиваться над белорусами. Оправданно ли это? Понятно, что все эти хороводы ни к чему не приводят, но как долго мы с вами водили хороводы, даже уже после начала «революции достоинства», как долго мы с вами верили тем людям, которые говорили: «Никакого насилия, только не надо бить милиционеров»?

Я согласен, что никого не надо бить, никаких милиционеров. Но, вот, Андрей Зельцер, какой прекрасный поступок… Что-то у нас, даже из наших комбатантов, националистов, революционеров, совсем не зельцеров, не айтишников – людей, которые прошли, мы с вами уже имеем большой военный опыт, а кто из нас совершил вооруженное сопротивление при задержании в последнее время? Я что-то не вспоминаю», – заявил Корчинский.