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01.10.2021 13:32 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Криминал, Происшествия, Сюжет дня, Украина, экстремизм
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Белорус, застреливший сотрудника КГБ, превращается в нового идола украинских националистов

Новости УкраиныУкраинские патриоты должны взять за образец поведение белорусского программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ...

Украинские патриоты должны взять за образец поведение белорусского программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ при задержании.

Об этом в своем блоге заявил находящийся в розыске в России боевик, экс-главарь праворадикальной группировки УНА-УНСО националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский посчитал Зельцера героем и посетовал, что на Украине радикалы не стреляют в правоохранителей при задержании.

«О таких, как Андрей Зельцер, Шевченко когда-то писал «один козак средь миллиона свинопасов». И это вооруженное сопротивление КГБистам, об этом нужно подумать и нам.

Мы привыкли подсмеиваться над белорусами. Оправданно ли это? Понятно, что все эти хороводы ни к чему не приводят, но как долго мы с вами водили хороводы, даже уже после начала «революции достоинства», как долго мы с вами верили тем людям, которые говорили: «Никакого насилия, только не надо бить милиционеров»?

Я согласен, что никого не надо бить, никаких милиционеров. Но, вот, Андрей Зельцер, какой прекрасный поступок… Что-то у нас, даже из наших комбатантов, националистов, революционеров, совсем не зельцеров, не айтишников – людей, которые прошли, мы с вами уже имеем большой военный опыт, а кто из нас совершил вооруженное сопротивление при задержании в последнее время? Я что-то не вспоминаю», – заявил Корчинский.

Напомним, что Зельцер жил в Минске и был сотрудником крупной американской IT-компании. 28 сентября во время оперативного мероприятия он оказал вооруженное сопротивление силовикам, которые пришли в его квартиру для проведения обыска. Ответным огнем Зельцер был убит, перед этим лишив жизни сотрудника госбезопасности. На Украине из него делают жертву «режима Лукашенко» и устраивают панихиды.

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