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30.09.2021 12:38 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Криминал, Политика, Украина, экстремизм
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В Киеве и Львове прошли акции в честь экстремиста, застрелившего белорусского сотрудника КГБ

Новости УкраиныВозле посольства Белоруссии в Киеве прошла акция, посвященная памяти белорусского экстремиста, застрелившего сотрудника КГБ....

Возле посольства Белоруссии в Киеве прошла акция, посвященная памяти белорусского экстремиста, застрелившего сотрудника КГБ.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что Зельцер жил в Минске и был сотрудником крупной американской IT-компании. 28 сентября во время оперативного мероприятия он оказал вооруженное сопротивление силовикам, которые пришли в его квартиру для проведения обыска. Ответным огнем Зельцер был убит, перед этим лишив жизни сотрудника госбезопасности.

Как сообщает КГБ Белоруссии, это произошло во время специального мероприятия «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

Акции в память экстремиста состоялись в нескольких городах. Они не были многочисленными. Так, в Киеве в акции участвовало около двух десятков человек, беглых беломайданщиков и сочувствующих им украинцев.

Они держали фотографии ликвидированного экстремиста, красно-бело-красные флаги, жгли файеры и скандировали «Живе Беларусь!», «Герою Беларуси Андрею Зельцеру трижды – слава, слава, слава!», «Андрй Зельцер – герой Беларуси!».

Такая же акция была организована Белорусским кризисным центром во Львове. Около полутора десятков активистов собрались в центре Львова на проспекте Свободы у памятнику Шевченко, держали фото Зельцера и красно-бело-красные флаги цветы и скандировали «Андрей Зельцер в наших сердцах – живет!».

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