Белорусам разработали герб с котиком

28.05.2020, Москва, Елена Острякова

Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева разработала герб Белоруссии.

Герб и другая белорусская символика опубликованы на официальном сайте студии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В композиции присутствуют васильки, трактора, картошка, цвета как националистического, так и советского флагов. Но самое большое место отведено кошачей морде.

Дизайнеры сопроводили свою работу стихами.

Хочется, чтоб было круто?

Надоела скукота?

Символ мира и уюта —

разместить в гербе кота!

Васильки гербу дают

урожайность и уют,

пара тракторов, картошка —

чувство сытости немножко,

ни войны, ни готики —

только мир да котики.

Что за мысль отражена

на гербе на нашем?

Мы уютная страна —

лапочки и няши!

Заказ на герб сделал и оплатил минчанин минчанина Дмитрий Левковец.

«Новый символ не должен быть трешевым. Да, он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей», – указал Дмитрий в техзадании.

Напомним, в начале года студия Лебедева разработала символику для Приднестровья. Она не понравилась властям непризнанной республики, и тогда дизайнер разрешил использовать ее всем желающим.