Белорусам разработали герб с котиком
Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева разработала герб Белоруссии.
Герб и другая белорусская символика опубликованы на официальном сайте студии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В композиции присутствуют васильки, трактора, картошка, цвета как националистического, так и советского флагов. Но самое большое место отведено кошачей морде.
Дизайнеры сопроводили свою работу стихами.
Хочется, чтоб было круто?
Надоела скукота?
Символ мира и уюта —
разместить в гербе кота!
Васильки гербу дают
урожайность и уют,
пара тракторов, картошка —
чувство сытости немножко,
ни войны, ни готики —
только мир да котики.
Что за мысль отражена
на гербе на нашем?
Мы уютная страна —
лапочки и няши!
Заказ на герб сделал и оплатил минчанин минчанина Дмитрий Левковец.
«Новый символ не должен быть трешевым. Да, он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей», – указал Дмитрий в техзадании.
Напомним, в начале года студия Лебедева разработала символику для Приднестровья. Она не понравилась властям непризнанной республики, и тогда дизайнер разрешил использовать ее всем желающим.
Спасибо!
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