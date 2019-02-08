08.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Народу Белоруссии рано или поздно придется сделать свой выбор – быть с Россией или пойти по украинскому пути, оправдывая предательство и нежелание восстанавливать единство «многовекторностью», угрозой «засилья российских олигархов» и прочими причинами. Однако следует помнить, что в самостоятельном плавании эта страна не выживет.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, покинувший Украину после победы Евромайдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет очень жалко, если Белоруссия пойдет по пути Украины. На самом деле, по большому счету, без политкорректности – какой смысл в самостоятельном существовании той же Белоруссии? Вы же прекрасно понимаете, что если произойдет то, что произошло с Украиной, Россия возьмет и все обрежет? И все, там ничего не будет.

Это часть Руси, она не может самостоятельно существовать. Батька просто хитрый человек, он все эти годы вел правильую политику. Белорусам удавалось за российский счет неплохо жить.

Но это же не может быть бесконечно. Рано или поздно нужно будет делать выбор. И белорусам в том числе. От этого выбора будет зависеть их дальнейшая судьба», – заявил Ваджра.