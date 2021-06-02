Белоруссии угрожает гражданская война по сценарию Украины

02.06.2021, Москва, Максим Карпенко

В Белоруссии потенциально может разгореться такой же конфликт, как и на Украине – эта республика также поделена на западную и восточную части, населенную католиками и православными.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил белорусский оппозиционный политик Александр Скурчаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению эксперта, сдерживает этот конфликт, в отличие от украинского, членство Белоруссии в ОДКБ.

«У нас есть католический запад и православный восток, у нас люди, которые живут в западной части Белоруссии, в силу географии ездят в Польшу, соответственно, покупают какие-то качественные вещи, более дешевые, привозят их в Белоруссию, у них есть экономическое взаимодействие. Люди, которые живут на востоке, в большей степени этим же занимаются в России – ездят на работу, у нас около одного миллиона граждан находятся на заработках в России, там огромное количество родственников.

В принципе, если опустить разного рода сантименты, в Белоруссии социальная основа для того, чтобы создавать такую же напряженность, как сейчас есть на Украине, она имеется. Я считаю единственным таким глобальным препятствием то, что у нас есть ОДКБ и все мировые игроки, которые находятся и на западе, и на востоке, понимают, что территория Республики Беларусь является членом ОДКБ. И поэтому это фактически блокирует внутренние подобные волнения. Я считаю, что в этой части для Белоруссии жизненно необходимо оставаться в зоне ОДКБ, и это будет обеспечивать нашу безопасность», – заявил Скурчаев.

Ему возразил член «Белорусского народного фронта» Илья Добротвор, который посчитал, что в случае интеграции с Россией белорусские солдаты пойдут «умирать за Путина».

«История, которая была недавно, когда что-то типа ОДКБ, членство в которой противоречит Конституции, я напомню, что-то подобное было. Когда наши граждане, белорусы погибали за какие-то интересы в Афганистане. Я абсолютно против любых военных союзов потому, что я не хочу, чтобы мои сыновья погибали за какие-то интересы Путина, чтобы друзья Путина заработали новых денег, побольше. Почему мои дети должны платить своей кровью за это? Абсолютно Беларусь должна оставаться мирной, нейтральной страной, никаких военных объектов тут не должно быть в принципе. Если разразится какая-то мировая война, опять пойдет все через нас. Для чего нам это?».

Читайте по теме: Белорусские майданщики приступили к формированию отрядов для будущей гражданской войны.