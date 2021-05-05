Белоруссия больше не является нейтральным государством – украинский генерал

05.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Киев нуждается в еще большей поддержке Запада, поскольку с 2014 года ситуация на границах для Украины ухудшилась.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «РБК Украина» заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко.

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Он напомнил недавнее выступление президента РФ Владимира Путина, который предупредил о том, что Россия сама будет устанавливать «красные линии». В свою очередь агентство поинтересовалось, чем на эти «красные линии» может ответить Украина.

Глава Госпогранслужбы заверил, что сил у страны достаточно, но тут же добавил, что Украина нуждается «в более весомой поддержке наших международных партнеров, в том числе стратегических».

«Да, они уже очень сильно нам помогают, но сейчас мы имеем совсем другую ситуацию, чем та, в которой Украина оказалась в 2014 году. Тогда, например, мы четко понимали, что Беларусь является нейтральным государством, а сейчас она фактически полностью под протекторатом РФ. Тогда Крым был только аннексирован и там не было такой мощной концентрации военных частей и подразделений РФ как сейчас», – сказал Дейнеко.