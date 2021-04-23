«Придется принуждать к миру». Депутат объяснил предложение Путина Украине

23.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Поскольку Украина продолжает войну в Донбассе, из-за чего местные жители продолжают гибнуть, а молодые республики не могут нормально развиваться, президент РФ Владимир Путин установил для Киева «красные линии».

Об этом на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно – интеграция республик, защита русских, поддержка учителей русского языка, развитие промышленности – это очень важные моменты. Но мы ведь понимаем, что мы с вами всего этого не сделаем, если там будут каждое утро долбить из пушек и создавать такие условия.

В «мирное» время мы уже потеряли людей больше, чем за время боевых действий 2014 года – в Иловайске и так далее. Мы потеряли больше людей. Это что, не война? теряем людей, мирных граждан, инфраструктуру. Но не теряем надежду», – сказал он.

Алексей Журавлёв подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже провёл «красные линии» для Украины.

«Вчера, когда президент РФ сказал: «Ребята, давайте сюда, в Москву, будем вести переговоры. И разговаривайте напрямую с главами Донецка и Луганска». Для меня, я очень надеюсь, это и есть та красная черта, которая была проведена. Не сделаете так – извините. Других вариантов нет. Придётся принуждать к миру. Хватит гибнуть здесь детям, мирным гражданам, да и бойцам нашим. Нельзя уже это терпеть», – добавил депутат.