Белоруссия готовится воевать с Россией – депутат

22.06.2020, Москва, Владимир Гладков

США намерены стравить Минск и Москву, используя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «zasuverenitet» заявил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«То, что сейчас делает Лукашенко – это он торгуется с американцами. Россию он уже вообще не видит в периметре субъекта, который надо принимать во внимание. Его позиция такая: «От России отбрехаюсь, как всегда. А с Америкой надо договариваться, иначе ничего не получится».

Вы же понимаете – если американцы захотят, то они просто подошлют пару провокаторов, те пустят кровь, где-нибудь выстрелят или что-нибудь взорвут, и с этого момента «Понеслась!». То есть в Минске понёсся киевский сценарий 2014 года.

То есть он, с одной стороны, хорохорится, с другой – черту не пересекает. Но всё это в рамках переговорного процесса с американцами.

Давайте посмотрим на это не с позиции «хороший Лукашенко или плохой», а с позиции законов истории. По законам истории, если мы не будем себя вести так, как всегда вёл себя наш народ, и вообще, любой народ, защищающий Отечество, мы будем воевать с Белоруссией. То, что сейчас там происходит – это объективные процессы подготовки этой войны», – сказал парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что русофобская политика Александра Лукашенко вызвала неприязнь и отторжение у белорусского народа.