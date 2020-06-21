Русская Белоруссия не приняла антироссийского Лукашенко

21.06.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Предвыборная стратегия Александра Лукашенко, который на этот раз позиционирует себя как «главного защитника белорусской самостийности от посягательств алчных российских олигархов», вызвала непонимание и отторжение населения, преимущественно настроенного к России лояльно и поддерживающего более тесную интеграцию, тормозящуюся официальным Минском.

Акции соперников президента, которых Лукашенко также записывает в «агенты Москвы», напротив, слишком напоминают антироссийские манифестации минувшей зимы. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Эльвира Мирсалимова, зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости.

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…Прошедшие накануне в Минске протестные акции не являются общенародными. Это не народный протест. Это вариации «на тему» типичных оппозиционных сборищ: тот же прозападный протестный электорат, те же бело-красно-белые флаги. Картинки пятничных событий и оппозиционных акций, прошедших в декабре против интеграции, – очень схожи. Те же технологии манипуляции толпой, столько же участников.

Впрочем, отличие всё же имеется: антироссийский фон, который исходит не только от одиозных протестующих, но и от так называемого официоза – провластных экспертов, политологов и прочих пропагандистов. По версии официоза, «майдан» раскачивают не только прозападные силы, но теперь и «россияне».

В итоге те, кто традиционно придерживался линии Лукашенко, и никаких Тихановских-Бабарико-Цепкало поддерживать не собирался, пребывают в замешательстве.

Падение уровня жизни, неадекватное отношение официоза к вопросу пандемии, антироссийская риторика, растерянность, отсутствие доверия к пропаганде, отсутствие внятных кандидатов, за которых можно было бы проголосовать, – вот, что беспокоит людей.

Однако эти люди не выйдут на улицы, отлично понимая, кто организовывает беспорядки, какова истинная цель всех протестов, к чему приведёт эта оголтелость.

Важно отметить, что в этих выборах не участвует ни один «пророссийский» претендент. Ни одна адекватная политическая сила, выступающая за интеграцию с Россией, в этой кампании не представлена.

Условная популярность Бабарико и Цепкало обусловлена лишь любопытством: когда программа не озвучена, недосказанность воспринимается как таинственная загадочность. Это представители истеблишмента, с некими достижениями и значительным финансированием кампании, с условно позитивной повесткой, с умеренной критикой власти.

Однако наверняка у указанных деятелей не имеется последовательной и ответственной программы вывода страны из кризиса, стратегии развития с переходом к новому экономическому и технологическому укладу, сопровождаемой подъемом уровня жизни простых граждан и повышением социальных благ. Простые люди понимают, что богатые дяденьки не станут отстаивать интересы небогатых работяг.

Увы, нынешние выборы дискредитированы провокациями, оскорблениями, досудебными обвинениями, обысками и арестами. Создаётся неприглядная ситуация: получается, что допущенные к выборам кандидаты – «негодяи, воры и нечестные люди».

Возникает вопрос: если среди них есть виновные, и их «вели» уже давно, то почему разбирательство не началось накануне предвыборной кампании? Почему они были допущены к выборам? Аресты в период, когда претенденты набрали нужное количество подписей и обрели поддержку определенной части избирателей, имеют под собой политическую подоплёку. Это понятно и очевидно.

Подобные действия властей и официоза, увы, порождают вопросы и бросают тень на законность и справедливость избирательного процесса страны.

Трактовка официозом происходящих событий предвыборной кампании практически убивает правовую политическую культуру республики. Провластные эксперты и политологи, денно и нощно дискредитирующие потенциальных кандидатов и нагнетающие антироссийскую истерию, утратили чувство меры. Отчего-то им невдомёк, что если Беларусь – правовое государство, то нужно соответствовать.

Нужно помнить, что абсолютное большинство белорусских граждан – русскоязычные. Беларусь – русское государство, а название страны происходит от слова «Русь». Большинство граждан страны видят будущее Беларуси в крепком союзе с Россией.

Результат выборов предрешен. Однако неминуемое переизбрание не разрешит усилившиеся противоречия. В послевыборный период власти всё же придётся сменить неприемлемую риторику, остановить дерусификацию, ускорить интеграционные процессы, а также заново выстроить политическую систему страны, исходя из сложившихся реалий. Необходимо менять курс, либо это рано или поздно сделают другие силы.

Сейчас ни в коем случае нельзя допустить раскачивания ситуации, потрясений, противозаконных действий. Нужно набраться терпения и пройти этот период максимально спокойно.