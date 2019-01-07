Белоруссия идёт по стопам Украины – минский эксперт

07.01.2019, Минск, Владимир Гладков

В Белоруссии есть свои «отморозки», предлагающие ветеранам украинских нацбатов возглавить белорусскую армию и активно борющиеся с русским языком.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал белорусский эксперт Артём Агафонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически вся эта [белорусская] оппозиция поддержала украинский Майдан, поскакали тоже изрядно. Сейчас уже немножко успокоились, но всё равно… Вот Павел Северинец, есть у нас тут такой деятель, даже в президенты хочет баллотироваться, хотя не факт, что будет. Он сказал, что белорусским войском должны командовать люди, прошедшие войну в Украине в нацбатах. То есть, у нас есть и такие отморозки», – отметил эксперт.

При этом он добавил, что белорусские националисты активно лоббируют свою, антирусскую, версию белорусского языка.

«По поводу вывесок. Вывески в аэропорту, особенно на ветках железнодорожной инфраструктуры, на них используется белорусский язык, часто китайский, иногда английский, и такой странный вариант: белорусский, но на латинке, причём такая странная латинка, с надстрочными знаками. Это всё, особенно латинка с надстрочными знаками, раздражает.

Большинству безразлично. Есть группа националистов, которые всячески аплодируют: вот, давайте мы ещё пробьём, чтобы на белорусском языке печатались ещё какие-то ценники, этикетки. То есть пытаются ввести всё больше белорусского языка. Причём националисты пытаются пролоббировать не литературную версию белорусского языка, а нерусский язык, откуда стараются по максимуму убрать схожесть с русским языком, ведь на самом деле языки довольно похожи. Пытаются вывести какие-то свои неологизмы, причём иногда это выглядит довольно забавно», – резюмировал Агафонов.

Напомним, ранее он заявлял, что в Белоруссии на бытовом уровне пока что минимальное число «свидомых» в украинском понимании, однако Запад методично обрабатывает оппозиционно настроенных политиков, общественников и медиа-сообщество, но Россия, как и в случае с Украиной, проявляет пассивность.