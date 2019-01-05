Белоруссия: Не проспать как Украину Черномырдин с Зурабовым

05.01.2019, Москва-Минск, Владимир Гладков

В Белоруссии на бытовом уровне пока что минимальное число «свидомых» в украинском понимании, однако Запад методично обрабатывает оппозиционно настроенных политиков, общественников и медиа-сообщество. Россия же, как и в случае с Украиной, проявляет пассивность.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил белорусский политический эксперт Артём Агафонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За реальное сближение, за поддержку России на мировой арене у нас половина населения будет. При том, что радикальная русофобия, именно в украинском понимании, у нас на уровне статистической погрешности. Они активны больше в соцсетях, в реальной жизни встречаются редко», – рассказал Агафонов.

«Если Запад всячески поддерживает своих лоббистов, сюда постоянно вбахиваются огромные деньги, постоянно есть какие-то семинары, постоянно их учат, подкармливают, то с российской стороны подобной масштабной политики поддержки пророссийских движений я не вижу. Я думаю, это ошибка, потому что «конкуренты» не спят», – добавил эксперт.

«У нас сейчас в каждом книжном магазине продаётся очень низкосортная историческая литература, в которой Россия – это просто центр мирового зла, белорусы – литвины веками сражались за свою [свободу] – это откровенно продаётся, сверхнационалистическая литература есть, она выпущена приличным тиражом, на деньги, насколько я слышал, фонда имени Конрада Аденауэра, может быть, не только», – подытожил Артём Агафонов.