Белоруссия «легонько» шантажирует Россию

25.04.2019, Москва, Елена Острякова

Власти Белоруссии подтасовывают факты, когда утверждают, что Мозырский НПЗ остановлен из-за того, что по нефтепроводу «Дружба» последнее время подавалась некачественная нефть, которая вывела из строя оборудование.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Технический сбой имеет место, и российская сторона его сразу признала. Но этот завод и так должен был быть закрыт на профилактический ремонт, о чем было объявлено несколько месяцев назад. Об этом все знают. Пристегивать одно событие к другому, мягко говоря, не очень корректно», – сказал Гаспарян.

При этом он считает, что скандал вокруг нефти является логическим продолжением политики, которую белорусские власти проводят в течение последнего года.

«Последние год Минск с завидным постоянством пытается повысить ставку в игре за счет странных утверждений. Я полагаю, что через пару дней о нем уже никто не вспомнит.

Белоруссии нужны деньги. Это такой элемент легонького политического шантажа, который после каждого телефонного разговора Путина с Лукашенко сразу же куда-то исчезает», – сказал Гаспарян.

19 апреля «Белнефтехим» заявил, что по трубопроводу «Дружба» на Мозырский НПЗ поступает нефть, загрязненная хлорорганикой. Российская «Транснефть» признала проблему. Три дня специалисты двух стран вели спокойные переговоры, но с понедельника информационная политика в Белоруссии изменилась.

Было объявлено об остановке экспорта светлых нефтепродуктов, о вышедшем из строя оборудовании на Мозырском НПЗ, о падении объемов производства на втором НПЗ «Нафтан», о привлечении к разрешению конфликта экспертов из Евросоюза.

Кроме того, белорусские чиновники заявили, что ведут переговоры с портами Литвы и Латвии о покупке нефтетерминала как для экспорта нефтепродуктов, так и для импорта альтернативной (нероссийской) нефти.