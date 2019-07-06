Советник Зеленского: Превратим русский язык в оружие против русских

06.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В информационной борьбе с Донбассом Украине необходимо использовать русскоязычные каналы вещания по принципу западной пропаганды в 70-80-х годах прошлого века, которая велась радиостанциями ВВС, «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я с русскоязычного Днепропетровска, я выучил украинский язык сам, уже университете, слушая «Радио Свобода» и «Голос Америки». Этот пример мне даёт сказать вот что: про Украину, про то, что у неё есть основания пытаться стать незалежной, про голодомор я услышал, извините, от русскоязычных программ ВВС, «Радио Свобода», «Свободная Европа» и «Голос Америки».

Вы же не считаете, что американцы и британцы были такие дурные, что почему-то вещали на территории Украины на русском языке, так же, как и на украинском?

Они хотели получить результат, они знали, что часть Украины русифицированная. Я знаю, как до меня и до моих друзей доходила информация, как мы жили и что мы слушали. Именно потому я стал учить украинский язык. Это безрассудство отдавать в руки врага оружие. Язык – это оружие», – рассказал Потураев.

«Информационную войну будет вести, конечно, тяжело, но коротко, первое: мы должны туда пробить вещание хотя бы одного эфирного канала, телевизионного. Хотя бы одного радийного канала. Там стоят у них современные глушилки, это не старые, КГБшные 70-х годов, но технология та же. Но наши западные союзники нам обещали предварительно помочь. Как говорится, «на каждую хитрую гайку найдется свой болт». Помочь обещали с оборудованием высокотехнологичным, которое позволяет обходить те глушилки и все же пробивать. Это первое. Пробивать, естественно, специально созданным для этого русскоязычным каналом», – добавил советник Зеленского.

«Мне кажется, если бы сейчас все перешли на русский, нас бы не смотрели на оккупированной части Донбасса», – не разделила его оптимизма ведущая.

Второй ведущий напомнил, что на Украине уже существует специально созданный государственный канал иновещания UA.TV и «целое Министерство информационной политики».

Представитель команды Зеленского отмахнулся от этих доводов, заявив, что причина провала – плохой контент.

«У нас есть канал, есть министерство, и есть ноль результатов. Поэтому позвольте попробовать туда с другим контентом и на русском языке. Давайте посмотрим, может, другой результат получим? Потому что, как говорил Эйнштейн, не стоит повторять один и тот же эксперимент сто раз, ожидая, что на сто первый ты получишь почему-то другой результат», – заявил Никита Потураев.