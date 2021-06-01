Белоруссия не рискнула оставить ВСУ без топлива

01.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Введение правительством Белоруссии режима индивидуального лицензирования на ряд украинских товаров – это ответ на санкции, которые ввела Украина.

Об этом в эфире «7 канала» заявил киевский экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что решение белорусской власти – чисто политическое. Это ответ на те санкции, которые ввела Украина вместе с ЕС по запрету перелётов белорусской авиации. Таким образом белорусская власть отвечает Украине. Индивидуальное лицензирование больше вредит белорусской экономике, чем Украине. Дело в том, что часть белорусского экспорта в Украину значительно больше, чем часть нашего экспорта на белорусский рынок. Поэтому такие действия больше повредят самой Белоруссии», – утверждает Новак.

«В Минэкономики говорят, что Украина, возможно, будет отвечать симметрично, тоже будет вводить какие-то ограничения на белорусские товары. Но самый большой белорусский товар на украинском рынке – это топливо. По этой позиции белорусская власть сначала вроде бы объявила запрет экспорта белорусской продукции на украинский рынок, потом очевидно, посчитали, какие убытки они сами будут нести, сделали шаг назад и сняли этот запрет. Украинский рынок для белорусской экономики гораздо важнее чем белорусский для нашей», – сказал экономист.

Совет министров Белоруссии на 6 месяцев ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров (кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковки, кирпич, керамическую плитку, школьные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины и мебель).

В Минэкономики Украины назвали такие действия Беларуси «необоснованными и дискриминационными» поскольку режим индивидуального лицензирования означает «ручное управление» ввозом украинской продукции в Белоруссию.

Как сообщалось, на Украину поступает как российское, так и белорусское дизельное топливо. При этом эксперты указывают, что белорусские предприятия официально участвуют в тендерах в интересах ВСУ и выигрывают их.