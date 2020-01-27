Белоруссия отказалась от союза с РФ и приняла сторону Украины

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, допускающим явно антироссийские высказывания, движет желание получить с РФ как можно больше прибыли.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил эксперт по российско-белорусским отношениям Юрий Баранчик.

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По его словам, если диалог между Минском и Москвой будет и дальше продолжаться таким образом, то Россия заморозит отношения с соседней страной.

«Мы не видим со стороны Минска тех жестов, которые должен был бы делать союзник. Нет признания Южной Осетии, нет признания Абхазии, нет юридического признания Крыма. Есть признание де-факто, но это исходя из реалий, потому что Крым является российским.

Мы помним, когда Крым стал российским, со стороны официального Минска никакой поддержки действиям России не было. Наоборот, мы все прекрасно помним, Александр Лукашенко сказал, что если украинцы считают Крым своей территорией, то им необходимо было воевать. Вопрос, с кем воевать, с русскими, с союзниками?

Мы прекрасно это помним, поэтому в политической части, я думаю, что давно уже нет смысла говорить о каких-то союзнических отношениях. Это партнерские отношения, в которых для Минска главную роль играет коммерческая прибыль. Если Россия дотирует, то тогда все хорошо, если Россия переводит отношения на равноправные, тогда, с точки зрения официального Минска, это выглядит как то, что Москва начинает посягать на некий белорусский суверенитет.

Естественно, это позиция «в одни ворота». Мы видим, что в этом году поставки нефти ограничены, никакой договоренности нет – это все и многие другие факторы говорят о том, что в Москве действительно приняли решение о выводе отношений на некий новый уровень. Либо они будут оставаться просто в таком партнерском формате, как со всеми другими странами», – заявил Баранчик.

Ранее Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не желает, чтобы Минск уступал часть суверенитета в пользу Москвы в рамках Союзного государства в обмен на экономические преференции.