Белоруссия отказалась признать территориальную целостность России

31.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Признание российского статуса Крыма не требуется, поскольку полуостров и так является частью РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, давая оценку словам главы «Белавиа», подчеркнувшего, что компания не будет летать на полуостров, пока Белоруссия не признает полуостров частью России.

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«Признание российского статуса Крыма не требуется, потому что он уже является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это произошло не по желанию каких-либо государств, а в результате волеизъявления народа Крыма, который был признан Россией независимым государством, а затем — легитимно принят в состав Российской Федерации. Это должен быть ясно всем комментаторам, в том числе главе «Белавиа». Видимо, будучи хозяйственным деятелем, а не политиком, он не смог правильно оценить ситуацию», – сказал Мурадов «Московскому комсомольцу».

При этом он считает, что вопрос полуострова должен рассматриваться в рамках Союзного государства.

«Речь может вестись только об одном, о признании или непризнании территориальной целостности России. Я, как и все крымчане, исхожу из того, что Белоруссия как сооснователь нашего общего Союзного государства не может не признавать территориальную целостность России. И никто пока не заявил обратное. На всех международных площадках Минск поддерживает Москву», – напомнил политик.

Он добавил, что для крымчан полеты туристов из Белоруссии вещь абсолютно желательная.

«Мы будем радоваться им не меньше, чем украинским туристам, которых в Крым ежегодно приезжает свыше миллиона человек. И в эти трудные для «Белавиа» времена аэропорт Симферополя, один из самых крупных и современных авиахабов юга России, готов протянуть нашим союзникам руку помощи. А отвергнуть ее, значит, отказаться от дружбы», – резюмировал Мурадов.