09.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Белоруссия отказалась выдать экстремиста по запросу РФ




Белоруссия отказалась выдавать России члена секты «Свидетели Иеговы» Николая Махаличева.

Об этом сообщают «Белорусские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Махаличев, находящийся в международном розыске по запросу России за финансирование экстремистской организации, был задержан в феврале в Витебске и провел в СИЗО 40 дней. У России были затребованы документы, на основании которых Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение отпустить сектанта.

Махаличев планирует получить в Белоруссии статус беженца, соответствующее заявление он написал в день задержания, 21 февраля 2020 года, в Городке (Витебская область).
Свидетели Иеговы зарегистрированы в Белоруссии при уполномоченном по делам религий и национальностей. В стране беспрепятственно функционируют 27 их общин и проходят конгрессы, на которые приезжают сектанты из России.

Читайте по теме: Запрещенная секта продолжает обработку России из союзной Белоруссии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть