Белоруссия отказалась выдать экстремиста по запросу РФ

09.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия отказалась выдавать России члена секты «Свидетели Иеговы» Николая Махаличева.

Об этом сообщают «Белорусские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Махаличев, находящийся в международном розыске по запросу России за финансирование экстремистской организации, был задержан в феврале в Витебске и провел в СИЗО 40 дней. У России были затребованы документы, на основании которых Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение отпустить сектанта.

Махаличев планирует получить в Белоруссии статус беженца, соответствующее заявление он написал в день задержания, 21 февраля 2020 года, в Городке (Витебская область).

Свидетели Иеговы зарегистрированы в Белоруссии при уполномоченном по делам религий и национальностей. В стране беспрепятственно функционируют 27 их общин и проходят конгрессы, на которые приезжают сектанты из России.

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