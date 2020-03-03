03.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия
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Белоруссия позволила по отношению к РФ непозволительную вещь – эксперт


Совместные учения белорусских военных и морских пехотинцев  Великобритании, которые проходят с 1 по 14 марта, формируют больше вопросов к официальной Москве, чем к Минску.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик.

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По его словам, непонятно, почему Россия допустила, чтобы страна-член ОДКБ, находящаяся по соседству, допустила на свою территорию военных государства-члена НАТО.

«Дело в том, что в прошлом году белорусские военные были в Великобритании. То есть это будет ответный визит, поэтому бить в набат, если так подходить к проблеме, надо было раньше. А то, что совпало это с учениями НАТО, да, на мой взгляд, это определенный знак. Здесь надо больше говорить не о позиции Белоруссии, а о позиции России, почему она позволяет союзнику такие вещи?

Например, мы же не можем себе представить, что Польша, входящая в НАТО, будет проводить военные учения с Россией под эгидой миротворческих сил. Почему это делает Белоруссия и почему Россия это позволяет – вот, на мой взгляд, основной вопрос. Почему союзник, экономика которого составляет 1,5-2% от экономики России, позволяет себе такие вещи?», – заявил Баранчик.

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