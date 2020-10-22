Белоруссия продолжает заправлять украинские танки

22.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь на словах напугал своих соседей, не признавших его победителем на выборах легитимным лидером, разрывом отношений. На деле республика продолжает торговать с Украиной и сохранила оборот со странами Прибалтики.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он считает, что его все обидели – Литва, Польша и так далее. Литве он пообещал, что заберет белорусские товары из литовских портов и отправит их через российские, Польше пообещал, что закроет границу для польской контрабанды. Украине ничего не пообещал, хотя, казалось бы, почему не признать Крым – они же не признают его президентом.

Он бы и сказал, что президент, которого вы не признаете, признает Крым, который вы тоже не признаете. И «спасибо, до свидания». Он же этого не сделал? Нет. Потому что перебросить товаропотоки – это дело не одного дня, за два-три года, которые для этого требуются, можно еще и передумать, можно попугать своих литовских партнеров – может быть, они лучшие условия предложат, и передумать потом.

Закрыть польскую контрабанду – ее всегда можно заменить какой-нибудь другой, потому что свято место пусто не бывает, как возили креветки, так и будут возить, только не польские креветки уже будут, а венгерские. Кстати, Венгрия имеет такой же богатый выход к морю, как и Белоруссия, это будет даже интересно», – заявил Ищенко. Эксперт также считает, что с Украиной разрыва отношений не произошло, потому что, по сути, эта страна остается единственным рынком для белорусских товаров, теряющих позиции в России.

«У него с Украиной те объемы торговли, которые он с ней имеет, по российским меркам они не такие большие. По белорусским – гигантские, это порядка трех с половиной миллиардов долларов ежегодно. Причем, это исключительно профицитная торговля. Ему ее заменить нечем, поэтому Лукашенко ругается, они Лукашенко ругают, но ни Киев, ни Минск реально к разрыву экономических связей не сделали ни одного шага.

Все как было, так и осталось, и останется, потому что эту торговлю заменить как раз нечем. Белорусский ГСМ туда как шел, так и идет, и будет идти в возрастающем количестве в дальнейшем. Рынок для белорусской техники практически остается только украинским, потому что в России она начинает постепенно замещаться российской», – резюмировал политолог.