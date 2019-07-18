Белоруссия валит вину за кровавый фейерверк на россиян

18.07.2019, Москва, Елена Острякова

Двум россиянам – сотрудникам компании «Пиро Росс» из Сергиева Посада предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске 3 июля, когда от осколочного ранения погибла женщина и еще 10 человек пострадало.

Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанным предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Однако начальник конструкторского бюро № 3 ОАО «Пиро-Росс» Андрей Инкин заявил, что его сотрудники не прикасались к снарядам для салюта, а только согласовали его сценарий. Все манипуляции осуществляли белорусские военные.

При этом гарантийный срок пушки, из которой осуществлялись залпы, был просрочен.

«Гарантийный срок эксплуатации Самоходной пусковой установки – 10 лет. После чего нужен капремонт, либо техобслуживание в заводских условиях. Мы поставили СПУ в Беларусь в 2008 году. Возможно, министерство обороны вашей страны самостоятельно осуществляет техобслуживание данных установок, но мы предлагали провести техоблуживание в заводских условиях, то есть, на нашей базе в Сергиевом Посаде. Видимо, в бюджете МО нет на это средств. Хотя каждый год закупались заряды на солидную сумму», – сказал Инкин в интервью белорусскому журналисту Виктору Малишевскому.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время салюта в честь Дня Независимости Белоруссии в Минске произошли подрывы в трех из шести мест, где производился салют. От осколочного ранения в шею погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.