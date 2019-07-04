День Независимости в Минске: «Искандеры», китайцы и кровавый салют

04.07.2019, Минск, Артем Агафонов, Елена Острякова

В среду Белоруссия отметила свой главный государственный праздник. Как водится на постсоветском пространстве, это был День Независимости. Однако, что для этого пространства абсолютно нехарактерно, привязан в Белоруссии этот праздник не к какому-то событию времен распада СССР, а к годовщине освобождения Минска от гитлеровцев. В этом году белорусы отметили 75-летний юбилей этого события. Отмечали традиционно с большой помпой – военным парадом, праздничным концертом и артиллерийским салютом.

Так было не всегда. До 1996 года Днем Независимости Республики Беларусь в лучших традициях постсовка было 27 июля- годовщина принятия Декларации о суверенитете в 1990 году. Особого энтузиазма эта дата у белорусов, массово ностальгировавших по советским временам, не вызывала. Поэтому не удивительно, что после двух лет правления Александр Лукашенко, тогда всерьез боровшийся с националистами за влияние на общественное сознание, решил забрать у них этот символ государственности. Вопрос о переносе праздника даже был вынесен на республиканский референдум и набрал более 88 процентов голосов – самый высокий показатель на общенациональных голосованиях за все время независимости РБ.

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Со временем про 27 июля вообще все забыли и даже националисты своим главным праздником считают 25 марта – годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Республика эта – скорее исторический курьез. Была провозглашена после Брестского мира на отошедших к немцам землях. Претендовала на огромные территории от Белостока до Ржева и от Вильнюса до Брянска, но не имела никакой власти даже в Минске, где заседало ее правительство. Несмотря на такую несостоятельность, эта республика до сих пор существует в виде эмигрантской «Рады», поддерживаемой США и пользуется большим уважением змагаров.

Впрочем, к официальному Дню Независимости вопросы тоже есть. Дело в том, что 3 июля тематически связано с Днем Победы и, по сути, является его локализованным, «тутэйшим» вариантом. При этом, несмотря на то, что 9 мая безусловно намного популярнее в народе, День Независимости празднуется с гораздо большей помпой и размахом. Например, военный парад в Минске проходит именно в этот день.

Таким образом, отобрав главный государственный праздник у националистов в конце 90-х, белорусская власть продолжает использовать его в борьбе за сознание своих граждан. Но теперь уже для его суверенизации и обособления от общей истории.

3 июля много говорят о подвиге белорусских партизан, но как-то стараются не акцентировать внимание на том, что без участия миллионов русских, украинцев, казахов и других граждан многонационального СССР, сражавшихся в одном строю, и Ставки в Кремле, разработавшей и реализовавшей операцию «Багратион», никакого освобождения Минска и, тем более, независимости не могло бы быть в принципе. Такой вот белорусоцентризм сейчас вошел в моду в Минске.

Как бы то ни было, 3 июля в белорусской столице отметили достойно. Лукашенко был миролюбив, эпатажных заявлений не делал и говорил на любимую тему белорусской миротворческой политики.

«С главным нашим стратегическим партнером – Россией – осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой», – сказал Лукашенко.

Генералы принимали парад на экзотических, в ретро-стиле китайских кабриолетах. Китайцев вообще было много, но представителей главного стратегического союзника все-таки намного больше.

Присутствие россиян было впечатляющим и наделало немало шума среди местных националистов и их «побратымов» на Украине, как оказалось, тоже следившими за парадом в Минске. Последние утверждали, что на параде в Белоруссии присутствуют подразделения РФ, принимавшие участие в помощи ополчению Донбасса.

Белорусских националистов корежило от георгиевских лент на броне российских машин. Эта символика в Белоруссии, хоть и не запрещена официально, но считается чуть ли не оппозиционной, протестом против насаждаемой властями местной замены -красно-зеленой ленты с яблочным цветком. Для тех, кто годами боролся с «колорадским» символом, жалуясь во все инстанции и создавая проблемы простым таксистам, продавцам и водителям общественного транспорта, вид этого символа на танке был серьезным ударом.

Заставило понервничать змагаров и качество российской техники – легендарные «Белые лебеди» Ту-160, новейшие вертолеты и те самые «Искандеры», которые не рекомендуется смешить. Все это намного превосходит технику, стоящую на вооружении белорусской армии.

Казалось бы, повод вспомнить о надежной защите со стороны сильного союзника, но у националистов – свои представления. Уверен, разговоров о «военном шантаже» и «демонстрации силы» теперь хватит надолго. Как будто раньше белорусы про эту силу не знали.

Единственным событием, серьезно омрачившим праздник в Минске стал инцидент во время салюта, когда пиротехнический снаряд разорвался слишком низко, в результате чего осколками была убита 64-летняя женщина и ранено еще около 10 человек.

Сейчас ведется следствие и пока рано говорить о причинах случившегося, но трагические события во время празднования Дня Независимости случаются не впервые – в 2008 году на празднике сработало взрывное устройство, тогда обошлось без жертв, но пострадали десятки человек.

На видео очевидцев, которое сняли вчера, становится понятно – в какой-то момент заряды фейерверка начали рваться не в небе, а на земле. Из-за деревьев повалил густой дым. На одну из набережных полетели осколки. Люди бросились убегать. Женщине пробило сонную артерию. Хотя ей и пытались оказать помощь на месте, она умерла.

Следственный комитет Белоруссии возбудил по факту происшествия уголовное дело.

«Установлено, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее. Подорвались изделия одного калибра (195 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен. Предположительная причина подрывов – некачественные заряды», – говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства.

В министерстве утверждают, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами. Велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок.

Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» г. Сергиев Посад).

Военное ведомство выразило соболезнование родным и близким погибшей и оказывает им необходимую помощь.