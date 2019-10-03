Белоруссия ведет себя неприлично по отношению к России

03.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусское руководство намеренно поднимает вопрос о российской военной базе на своей территории, чтобы дать повод Западу говорить об оказываемом на нее давлении.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва давно не вспоминает про авиабазу, а Минск снова и снова поднимает этот вопрос. Для чего? Белоруссия такими заявлениями демонстрирует Западу, что страна находится под давлением, что тема с базой всё еще актуальна и Минск якобы ведет в этом вопросе борьбу с Россией. Всё это выглядит просто неприлично, ведь белорусская экономика жива только благодаря российской помощи», – отметил эксперт.

Он напомнил, что дотации России сейчас составляют $6–7 млрд в год — около половины бюджета Белоруссии.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил на днях в интервью российскому информагентству РБК, что размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии «не имеет смысла» и не будет способствовать стабильности в регионе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом2 отказ Белоруссии от размещения российской военной базы.

«Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», – сказал Лавров.