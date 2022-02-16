Белоруссия возобновила контакт с Украиной, не предупредив Россию

16.02.2022  13:58 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Официальный Минск не информировал своего союзника Россию о факте недавнего телефонного разговора белорусского министра обороны Виктора Хренина с его киевским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный Минск не информировал своего союзника Россию о факте недавнего телефонного разговора белорусского министра...

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«Не могу сказать, знала ли Москва об этом телефонном разговоре. Скорее всего, нет. Инициатива исходила от Киева. Блорусская сторона всегда заявляла, что мы открыты и транспарентны для диалога. Мы готовы вести его по всем чувствительным вопросам, таким, которые сейчас привлекают внимание всего мира. Я имею в виду напряженную ситуацию, связанную с проблемами безопасности, которую некоторые пытаются представить чуть ли ни как агрессию с территории Белоруссии в отношении Украины», – сказал Макей.

По его информации в ходе разговора обсуждались программы сотрудничества  военных ведомств Белоруссии и Украины.

«Я осведомлен о ходе этого разговора. Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, в первую очередь, для украинской. С нашей стороны четко прозвучали заявления о том, что никто не собирается нападать. Организация на границе с Украиной учений Союзного государства не означает, что кто-то собирается акт агрессии. Нам кажется, что сам факт этого разговора позволил снизить градус напряженности по военным вопросам», – сказал Макей.

Он сообщил, что после телефонного разговора в министерство обороны Украины были приглашены посол и военный атташе Белоруссии в Киеве.

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