Белоруссия замяла скандал с флагом в Днепропетровске по-тихому

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Новости Украины

Мэрия украинского Днепропетровска (сейчас – Днепра) замяла скандал с заменой белорусского государственного флага на националистический красно-белый: сейчас перед зданием горсовета остались только украинские флаги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ситуации в Днепре, я сторонник того, чтобы любые проблемы решались путем тихой дипломатии. Да, иногда нужно делать громкие заявления. Мы немедленно вызвали посла Украины в МИД и вручили ему ноту протеста. Наш посол направил ноту в МИД Украины. Он пытался выйти и на мэра Днепра, но тот отказался от контактов», – сказал Макей.

По его словам, украинской стороне были доведены возможные ответные наши шаги Белоруссии.

«Поверьте, у нас в запасе был набор очень серьезных мер. Я рад, что нам не пришлось до конца их использовать. Более того, у меня на сегодня запланирована встреча с послом Украины по его просьбе. Для нас важен сам факт. Мне сегодня передали фотографию из Днепра: все флаги национальных меньшинств заменены на украинские флаги. Они, таким образом, решили выйти из данной ситуации. Прежде чем идти на решительные действия, мы всегда пытаемся решить вопросы в спокойном конструктивном русле. Мы и впредь будем поступать так же. Иногда хочется сделать жесткое заявление, но это хорошо будет для внутреннего пользования, но мы должны учитывать внешнеполитический контекст», – сказал Макей.

В начале февраля мэр Днепропетровска Борис Филатов распорядился заменить государственный флаг Белоруссии перед зданием горсовета на бело-красный флаг белорусских националистов. Свой демарш он сопроводил оскорбительными для белорусских властей записями в соцсетях. Это возмутило белорусскую диаспору на Украине.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Филатова за надругательство над белорусским флагом и разжигание межнациональной розни.

Филатов получил известность в 2014 году, когда призывал обмануть сторонников Русской весны, предлагая «обещать им всё, а вешать потом».