Белоруссию использовали как тренировочную площадку для атаки на Россию

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Белорусские майданщики вместе с российскими либералами проводят активную деятельность на территории РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Издание обращает внимание на акции протеста, проходившие прошлой осенью у дипломатических представительств Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге.

«Только очень наивные люди остаются в убеждении, что все эти люди пришли туда по бескорыстному зову души. На самом деле и у этих акций были свои координаторы. Причем, как из числа граждан России, так и граждан РБ, живущих в этих городах. Неофициальным координатором белорусских активистов в Москве была Лана Саванович, своей активностью добившаяся выдворения из России. В пикетах у посольства выступали Ирина Терехина, Елена Болотникова, Владимир Неймарк и другие, менее известные персоны.

В Санкт-Петербурге функции организатора акций организовывал представитель белорусского землячества гражданин РФ Владимир Драгун. А помогали ему осевшие в России граждане РБ Жанна Галеева, Егор Мякиников, Юлия и Павел Штанько. Среди тех, кто активно репостил сообщения NEXTA, был и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга видный российский оппозиционер Максим Резник», – отмечается в статье.

Газета подчеркивает, что главный рупор майданщиков NEXTA, через который координируются акции майданщиков-змагаров, рассматривается Западом в качестве инструмента не только для борьбы с Лукашенко, но и с «путинской Россией».

«Еще в октябре прошлого года этот канал активизировался по всей территории России. Правда, под названием «Движение «перемен», но сохранив доменную подпись Nexta.ru. Думаю, не стоит удивляться, что практически все вышеназванные персоны активно участвовали и в российских акциях протеста. Кстати, лицом «Движения «Перемен» не случайно выбран экс-преподаватель МГИМО, ставший блогером Валерий Соловей», – пишет автор.

При это он считает, что для всей этой публики Белоруссия лишь тренировочная площадка.

«А конечная их цель лежит существенно восточнее Минска. А значит, прав Александр Лукашенко – Минску и Москве надо наращивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны», – резюмирует издание.