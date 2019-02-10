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10.02.2019, Минск, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Белоруссию пытаются превратить в плацдарм для давления на Россию

Запад тратит сотни миллионов долларов и евро на обработку белорусской молодежи, чтобы привить ей ненависть к России.

Об этом в интервью «RT» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это даже не давление, а хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа. На неё выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов. Проводится большая идеологическая работа и обработка людей, особенно молодого поколения. Идёт работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению.

Большая работа проводится в сфере межконфессиональных взаимоотношений. Применяются самые совершенные информационные технологии. Эти возможности очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой. Мы с вами хорошо видим её результаты на примере Грузии и Украины.

Эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России – в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане. Она нацелена на то, чтобы в дальнейшем использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию», – отметил Бабаич.

Напомним, ранее российский журналист и политолог Алексей Кочетков заявил, что России и Белоруссии необходимо создать общую армию, парламент и экономическую систему.

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