Белорусская АЭС столкнулась с проблемой окупаемости

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Евразийский банк развития (ЕАБР) открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт, но пока неясен механизм окупаемости и возврата кредита.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Так, ЕАБР предоставил «Минскэнерго» финансирование на сумму в 101,2 миллиона евро для строительства пиковой установки мощностью 300 МВт на площадке Минской ТЭЦ-5 (текущая мощность 720 МВт). Финансирование ЕАБР предназначено для покупки турбин «Сименс Энерджи АБ». Ввод установки запланирован на 2022 год, она необходима для резервирования БелАЭС.

Всего для резервирования мощности БелАЭС требуется построить четыре пиковые энергоустановки на базе газотурбинных установок либо газопоршневых агрегатов.

При этом ключевым остается вопрос, каким образом будут окупаться установки и как Минск будет возвращать кредит ЕАБР.

Один из собеседников издания в отрасли поясняет, что возврат средств будет идти за счет операционной деятельности. В свою очередь Сергей Роженко из КПМГ отмечает, что сами установки предназначены для покрытия неравномерности графика нагрузки и не рассчитаны на базовую загрузку и экспорт.

«Окупаемость таких станций возможна только при наличии схемы платежа за готовность мощности к пуску», — говорит Роженко.

«БелАЭС исходно строилась для экспорта в ЕС, но Литва и Польша уже отказались от импорта, а самой Белоруссии столько электроэнергии не нужно. Один из возможных вариантов сбыта — в РФ после запуска единого рынка с 2025 года, но перспективы экспорта электроэнергии в энергопрофицитную европейскую часть РФ тоже неочевидны», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Литва уговаривает Лукашенко закрыть БелАЭС на фоне огромных уступок России по станции.