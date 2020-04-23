Литва уговаривает Лукашенко закрыть БелАЭС на фоне огромных уступок России по станции

23.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Литвы Гитанас Науседа позвонил сегодня своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и убеждал его отказаться от запуска АЭС в городе Островце, которая строится при помощи России по российскому проекту и на средства российского кредита.

Об этом сообщает пресс-служба литовского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Островецкая АЭС, особенно ее расположение вблизи литовской столицы, является огромной болью не только в отношениях Литвы с Беларусью, но и в отношениях Европейского союза с Беларусью. Мы считаем, что строительство электростанции является дополнительным бременем для белорусской экономики, так как используются предоставленные Россией кредиты, которые должны быть погашены.

Чтобы уменьшить зависимость Беларуси от российских ресурсов и инфраструктуры, решением будет реальная диверсификация энергоресурсов. Литва, которая уже осуществила такую диверсификацию, накопила полезный опыт, поэтому мы могли бы поделиться с Беларусью своими знаниями о поиске альтернативных источников энергии», – сказал Науседа.

Сообщается, что стороны обсудили возможность того, чтобы эксперты ЕС могли осуществить оценку выполнения требований Европейского союза по проведению стресс-тестов перед запуском АЭС.

Примечательно, что пресс-служба белорусского президента таких деталей не сообщает, а лишь уведомляет, что президенты «обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности».

Звонок литовского президента состоялся через несколько дней после того, как появилась информация, что Россия готова реструктурировать свой кредит, выделенный в 2011 году в размере $10 млрд. По состоянию на 1 апреля использовано $4,33 млрд. При этом прогнозная стоимость проекта сооружения БелАЭС не превысит $6 млрд по данным «Росатома».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, российская сторона подготовила и предварительно согласовала с Минском продление периода использования кредита на 2 года — до конца 2022 года, замену действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Общий финансовый эффект от уступок оценивается в 600 млн долларов.

Такая щедрость поразила даже белорусских оппозиционеров.

«Вполне себе компромиссное решение. А на фоне негатива последних месяцев его можно считать прорывным. Учитывая, что долг в валюте, наши валютные доходы тают, рубль девальвируется, находить новые займы сложно, независимые экономисты уже открыто говорят о риске дефолта в ближайшие годы. Компромисс с Россией по атомному кредиту, если он подтвердится, такой риск снижает», – пишет в своем телеграмм-канале обозреватель Артем Шрайбман.

Он признается, что не ожидал такого от России.

«Самое главное в этой истории, что опровергается логика тех, кто уверен, что Россия взяла однозначный курс на экономическое удушение Беларуси, чтобы было легче ее проглотить. Если бы была такая цель, не было бы уступок по кредиту. Первичная цель для России – не задушить Минск любой ценой, а сэкономить свои деньги не доводя при этом союзников до катастрофы.

Поэтому краник нам подкручивать, скорее всего, продолжат. Но не резко по всем фронтам, а там, где это получается делать с минимальными потерями. Союзы еще что-то значат для Москвы. Разгребать спонтанный коллапс нашего режима выйдет дороже, считают там. Лукашенко – все еще меньшее зло для России», – пишет Шрайбман.