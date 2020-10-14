Белорусская оппозиция демонстрирует свое бессилие, объявляя «затопление метро»

14.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусская власть не будет выполнять ультиматум, выдвинутый бежавшей из страны экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, самопровозгласившей себя главой государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитрий Стешин.

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Напомним, что в ультиматуме, на выполнение которого, как сообщал «ПолитНавигатор», отведено 13 дней, выдвинуто требование отставки президента Александра Лукашенко, а в случае невыполнения Тихановская угрожает, что случится «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

«Оппозиция прекрасно понимает, что никакие ультиматумы Лукашенко выполнять не будет. Протесты если не пошли на спад, то хотя бы потеряли свою остроту, новизну и свежесть. Силовики научились «работать с толпой», и фактически, никакое насильственное свержение власти «мягкой силой» сейчас невозможно», – отмечает Стешин.

Скорее всего, полагает автор, этот ультиматум «появился от бессилия».

«Это что-то вроде приказа о затоплении берлинского метро в апреле 1945 года. Если оппозиции удастся хотя бы заблокировать дороги, перекрыв транзит через Белоруссию, выиграет от этого только страна, где сейчас находится Светлана Тихановская. Литва бы не отказалась от части сухопутного транзита. Если ультиматум поддержат предприятия Белоруссии… основные западные конкуренты в машиностроении будут аплодировать, пока кожа с ладоней не слезет», – считает журналист.

Правда, он полагает, что угрозы оппозиции вполне реальны.

«В сентябре, объявив в тех же телеграмм-каналах массовую скупку валюты, оппозиционеры и сочувствующие на несколько недель смогли устроить ажиотажный спрос и серьезно обрушить белорусский рубль. Ненадолго, всего на пару недель. Но, это был пик протестов. Что будет через 13 дней – пока неизвестно», – резюмирует Стешин.