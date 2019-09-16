Белорусская оппозиция грозит вооруженным восстанием против объединения с Россией

16.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские оппозиционеры призывают соратников критически отнестись к сегодняшней статье в газете «Коммерсант», в которой говорится о создании конфедеративного государства России и Белоруссии к 2022 году.

«На секунду представим, что все факты из текста – правда, а не вброс, чтобы позлить Минск. Даже в этом случае слив не добавляет практически ничего нового к тому, что мы знали раньше. Это не объединение, не интеграция, а простое бла-бла, которым они занимаются уже 20 лет», – пишет в своем телеграм-канале оппозиционный белорусский обозреватель Антон Шрайбман.

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Еще один оппозиционер блогер Эдуард Пальчис полагает, что не стоит доверять российским СМИ, тем более – ссылающимся на анонимные источники.

«Расслабляться в любом разе никогда не стоит, но и сразу же разводить панику на основе информации от “анонимных” источников из газет путинских дружков – тоже глупо. В любом случае, при реальной угрозе потери независимости на улицы городов выйдет огромное количество людей, которые её будут отстаивать до конца», – написал Пальчис в своем «Фейсбуке».

Белорусский анархист Николай Дедок тоже ставит под сомнение факты, изложенные в публикации.

«По поводу слитой программы интеграции. Она, конечно, не говорит ни о каком реальном объединении, а является логичным продолжением «очковтирательства» Путину, которое тянется последние годы. Вы можете попрекнуть меня в излишнем оптимизме, но Лукашенко не даст России присоединить Беларусь мирным путем (разве что его напоят чаем с полонием). А если Россия присоединит нас немирно, против этого поднимется, в том числе с оружием, огромнее количество белорусов», – написал Дедок.