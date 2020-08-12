12.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика
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Белорусская оппозиция объявила о формировании правительства и силового блока


Белорусская оппозиция приступает к созданию правительства в изгнании, а также будет добиваться признания мировым сообществом легитимным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую, ранее выехавшую в Литву и призвавшую отказаться от уличного насилия.

Об этом, передает корреспонденту «ПолитНавигатору», в комментарии «Коммерсанту» заявил находящийся в Киеве белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, супруга которого была делегирована в штаб Тихановской.

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При этом Цепкало дал понять, что белорусская оппозиция намерена «добиться повторения венесуэльского сценария», при котором Запад признает самозванца, а не избранного президента.

«Мы обращаемся к международному сообществу. Мы призвали созвать конференцию, саммит Евросоюза, с приглашением туда всех заинтересованных, прежде всего, конечно, соседей Белоруссии. Там мы представим документы о фальсификациях, о том, как проходил избирательный процесс. Страны смогут принять решение о том, соответствовал ли процесс выборов в Белоруссии каким-то элементарным нормам и кто в результате стал победителем этих выборов», – приводит издание слова оппозиционера.

Также он анонсировал создание некоего «Конгресса национального спасения», отметив, что это, по сути, будет правительство в изгнании.

«Мы будем формировать экономический блок, силовой блок… У нас есть много людей из силовых органов, которые пошли за нами в соответствии с совестью и законом. Посмотрим, возможно, «Конгресс» постепенно переродится именно в будущее правительство Белоруссии, которое проведет свободные демократические выборы», – заявил газете Цепкало.


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